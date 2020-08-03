В Украину возвращается жара: синоптик дала прогноз на неделю

В Украину возвращается жара (коллаж РБК-Украина)

В Украину возвращается жаркая летняя температура

В Украину с 4 августа ворвется жара. О возвращении теплых летних градусов на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко. Эксперт рассказала, что температура воздуха будет достигать +31 градуса, это все обусловлено влиянием антициклона.

"Завтра температура воздуха днем ​​составит + 25 +31 градус. Прогноз вообще будет коротким, потому что - антициклон. Повсюду в Украине - без осадков и преимущественно солнечно. Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м /с", - написала Диденко.

В Киеве вторник, 4 августа ожидается сухим и солнечным, с температурой воздуха +28, +29 градусов. В дальнейшем жара будет только усиливаться.

Синоптик отметила, что вся неделя в Украине будет теплая и без ощутимых осадков. Дожди возможны в конце недели в западных регионах Украины.

"Неделя в целом обещает быть без осадков, подсушит воздух антициклон, разве только в конце недели на севере и кое-где на Западе пройдут короткие дожди с грозами", - резюмировала эксперт.

Напомним, что ранее украинцам рассказали, когда солнце и жара вытеснят холодные дожди.

Также мы писали, что синоптики рассказали украинцам о погоде в августе.