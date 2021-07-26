В Украину возвращается жара до +33 градусов: где будет печь

"В Украину возвращается жара. 27-го июля, во вторник, максимальная температура воздуха составит от +28 до +33 градусов. Сильных кусачих +37 и +39 не видно, однако +30 до +33 также попечет людей, траву и деревья. Приоритет ближайших июльских дней - водичка", - сообщила синоптик.

Где будут дожди

27 июля дожди будут только в западных регионах страны.

"Вода небесная завтра будет литься на западные области Украины. Кратковременные дожди и грозы охватят весь Запад, коснутся Винницкой и Житомирской области. Однако остальная территория Украины будет принадлежать сухой погоде", - рассказала Диденко.

В Киеве во вторник, 27 июля будет без осадков, а столбики термометров покажут до +30 градусов тепла.

"В Киеве 27-го июля предполагается около +30 градусов. Дождь маловероятен. В течение недели жаркими обещают быть Юг и Восток Украины, а также Днепр с районами, свежее воздух будет в западных областях", - предупредила синоптик.