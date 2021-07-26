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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

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Киев, Понедельник 26 июля 2021 08:34
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине Фото: в Украине предупредили о пожарной опасности (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине высокая температура воздуха. Синоптики предупредили о пожарной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в восточных, Волынской, Житомирской областях, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптики прогнозировали, что 26 июля будут дожди в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. Вместе с тем, в Украину вернулась жара.

Напомним, УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня.

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