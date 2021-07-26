Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
Фото: в Украине предупредили о пожарной опасности (facebook.com/mvs.gov.ua)
В Украине высокая температура воздуха. Синоптики предупредили о пожарной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в восточных, Волынской, Житомирской областях, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее синоптики прогнозировали, что 26 июля будут дожди в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. Вместе с тем, в Украину вернулась жара.