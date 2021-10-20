В Украину возвращается тепло: синоптики рассказали о погоде
Погода в Украине в среду, 20 октября, будет солнечной и без осадков. При этом температура воздуха будет увеличиваться практически во всех областях.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На западе без дождей. В Закарпатской и Волынской областях ожидается +14+16, в Ивано-Франковской и Черновицкой - будет и вовсе +16+18. Во Львовской и Тернопольской - +15+17, в Хмельницкой и Ровенской - +13+15.
В северной части страны без осадков, но тепло придет только в Черниговскую область, где сегодня будет +12+14, а вот в Сумской области - только +8+10.
В центральных регионах дождей также не будет. В Винницкой области +14+16. В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях +12+14, в Полтавской области +10+12.
На востоке без осадков, но здесь температура воздуха не будет подниматься высоко. В Донецкой и Харьковской областях +9+11. В Луганской области +8+10.
На юге без дождя. В Запорожской области будет +12+14, в остальных областях теплее. Так в Херсонской, Николаевской, и Одесской областях ожидается +14+16.
В оккупированном Крыму без осадков и +13+15.
В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха погреется до +12+14. При этом будет дуть южно-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.
Погода в Украине 20 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)
Напомним, стало известно, когда в Киеве включат отопление.
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