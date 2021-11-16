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В Украину возвращается потепление: где и когда будет до +14 градусов

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Вторник 16 ноября 2021 20:30
В Украину возвращается потепление: где и когда будет до +14 градусов Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет потепление
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро принесет потепление, местами до +14 градусов. Но повышение температуры придет вместе с атмосферным фронтом, и, конечно же, дождями.

Что будет с погодой в стране до конца недели - читайте в материале Styler.

Синоптик Игор Кибальчич предупредил о погодных качелях, которые ожидаются в Украине в Украине в ближайшие дни. После похолодания придет потепление, пишет Meteoprog.

Он прогнозирует, что ожидается неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры и перепадами атмосферного давления.

Сначала похолодает, затем резко потеплеет

Эксперт предупреждает, что 15-17 ноября на территорию страны зайдет холодный скандинавский антициклон UTA, который снизит температуру ниже нормы на 3-6 градусов. Среднесуточная температура будет около нуля, а атмосферное давление будет выше нормы.

А с четверга, 18 ноября с запада активизируется циклоническая деятельность - облачность повысится, появятся осадки в виде мороси, дождя, местами мокрого снега, усилится ветер.

Атмосферное давление начнет понижаться к выходным, 20-21 ноября. Температура воздуха повысится, особенно в ночное время, местами - до +14 градусов.

"21 ноября в связи с более активным выносом тёплой воздушной массы с Балканского полуострова, днём воздух прогреется до +5…+10, на юге страны местами до +12…+14", - говорит Кибальчич.

Смотрите ниже на картах от Украинского гидрометцентра, что будет с погодой в стране в следующие пять дней.

В Украину возвращается потепление: где и когда будет до +14 градусовВ Украину возвращается потепление: где и когда будет до +14 градусовВ Украину возвращается потепление: где и когда будет до +14 градусовВ Украину возвращается потепление: где и когда будет до +14 градусовВ Украину возвращается потепление: где и когда будет до +14 градусов

Скрин: Погода в Украине, с 17 по 21 ноября (meteo.gov.ua)

Наталка Диденко также прогнозирует "бурные метеотанцы" на этой неделе.

"Похолодание под выходные сменится потеплением - во время потепления, чтобы не сильно радовались, на нас набросятся атмосферные фронты с дождем и даже мокрым снегом, еще и с ветром - с понедельника снова придет похолодание", - прогнозирует она.

Таким образом, 16-17 ноября будет холодно, 18-19 придут дожди и начнет повышаться температура, а 20-21 будет очень тепло, но с дождями, а с понедельника, 22 ноября снова похолодает.

Ранее синоптики рассказали, когда в Киеве может пойти первый снег.

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