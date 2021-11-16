В Україну повертається потепління: де і коли буде до +14 градусів
Погода в Україні скоро принесе потепління, місцями до +14 градусів. Але підвищення температури прийде разом з атмосферним фронтом, і, звичайно ж, дощами.
Що буде з погодою в країні до кінця тижня - читайте в матеріалі Styler.
Синоптик Ігор Кибальчич попередив про погодні коливання, які очікуються в Україні найближчими днями. Після похолодання прийде потепління, пише Meteoprog.
Він прогнозує, що очікується нестійка погода з різкими коливаннями температури і перепадами атмосферного тиску.
Спочатку похолодає, потім різко потеплішає
Експерт попереджає, що 15-17 листопада на територію країни зайде холодний скандинавський антициклон UTA, який знизить температуру нижче норми на 3-6 градусів. Середньодобова температура буде близько нуля, а атмосферний тиск буде вище норми.
А з четверга, 18 листопада із заходу активізується циклонічна діяльність - хмарність підвищиться, з'являться опади у вигляді мряки, дощу, місцями мокрого снігу, посилиться вітер.
Атмосферний тиск почне знижуватися до вихідних, 20-21 листопада. Температура повітря підвищиться, особливо в нічний час, місцями - до +14 градусів.
"21 листопада у зв'язку з більш активним виносом теплої повітряної маси з Балканського півострова, вдень повітря прогріється до +5... +10, на півдні країни місцями до +12...+14", - говорить Кибальчич.
Дивіться нижче на картах від Українського гідрометцентру, що буде з погодою в країні в наступні п'ять днів.
Скрін: Погода в Україні, з 17 по 21 листопада (meteo.gov.ua)
Наталка Діденко також прогнозує "бурхливі метеотанці" на цьому тижні.
"Похолодання під вихідні зміниться потеплінням - під час потепління, щоб не сильно раділи, на нас накинуться атмосферні фронти з дощем і навіть мокрим снігом, ще й з вітром - з понеділка знову прийде похолодання", - прогнозує вона.
Таким чином, 16-17 листопада буде холодно, 18-19 прийдуть дощі і почне підвищуватися температура, а 20-21 буде дуже тепло, але з дощами, а з понеділка, 22 листопада знову похолодає.
Раніше синоптики розповіли, коли в Києві може піти перший сніг.