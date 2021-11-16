В Україну повертається потепління: де і коли буде до +14 градусів

Погода в Україні скоро принесе потепління, місцями до +14 градусів. Але підвищення температури прийде разом з атмосферним фронтом, і, звичайно ж, дощами.

Що буде з погодою в країні до кінця тижня - читайте в матеріалі Styler .

Синоптик Ігор Кибальчич попередив про погодні коливання, які очікуються в Україні найближчими днями. Після похолодання прийде потепління, пише Meteoprog.

Він прогнозує, що очікується нестійка погода з різкими коливаннями температури і перепадами атмосферного тиску.

Спочатку похолодає, потім різко потеплішає

Експерт попереджає, що 15-17 листопада на територію країни зайде холодний скандинавський антициклон UTA, який знизить температуру нижче норми на 3-6 градусів. Середньодобова температура буде близько нуля, а атмосферний тиск буде вище норми.

А з четверга, 18 листопада із заходу активізується циклонічна діяльність - хмарність підвищиться, з'являться опади у вигляді мряки, дощу, місцями мокрого снігу, посилиться вітер.

Атмосферний тиск почне знижуватися до вихідних, 20-21 листопада. Температура повітря підвищиться, особливо в нічний час, місцями - до +14 градусів.

"21 листопада у зв'язку з більш активним виносом теплої повітряної маси з Балканського півострова, вдень повітря прогріється до +5... +10, на півдні країни місцями до +12...+14", - говорить Кибальчич.

Дивіться нижче на картах від Українського гідрометцентру, що буде з погодою в країні в наступні п'ять днів.

Скрін: Погода в Україні, з 17 по 21 листопада (meteo.gov.ua)

Наталка Діденко також прогнозує "бурхливі метеотанці" на цьому тижні.

"Похолодання під вихідні зміниться потеплінням - під час потепління, щоб не сильно раділи, на нас накинуться атмосферні фронти з дощем і навіть мокрим снігом, ще й з вітром - з понеділка знову прийде похолодання", - прогнозує вона.

Таким чином, 16-17 листопада буде холодно, 18-19 прийдуть дощі і почне підвищуватися температура, а 20-21 буде дуже тепло, але з дощами, а з понеділка, 22 листопада знову похолодає.