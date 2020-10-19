В Украину возвращается мощное потепление: названа дата

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине скоро снова поменяется

В Украину возвращается мощное потепление, которого следует ждать во второй половине недели. Синоптики обещают температуру до +20 градусов на Юге, но и остальные регионы успеют погреться в лучах очередного "бабьего лета". Такие температуры конца октября считаются аномальными.

Так, согласно прогнозу Наталки Диденко, погреться можно будет 22-23 октября. В столице потеплеет до +14+19 градусов.

Что касается вторника 20 октября, то в Украину идет западный антициклон, который "унесет дожди", но прохлада, вплоть до заморозков, усилится.

"20-го октября разве что на Севере Украины есть вероятность небольших локальных дождиков, из тех, что пугают, но погоды не делают. А так - практически повсюду будет без осадков", - отмечает Диденко.

При этом вероятны туманы, нужно быть особенно осторожными на дорогах.

Относительно температуры воздуха, то ночью ожидается +1+6 градусов, местами заморозки, завтра днем в большинстве областей +8+13 градусов, на Юге +12+16.

"Ветер будет с северо-запада, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине - порывистый, некомфортный", - добавила синоптик.

В Киеве 20 октября без существенных осадков, но ветер - порывистый и "колючий". Ночью в столице +3+6, а днем скромные +9+10 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра также порадовали картами погоды на четверг и пятницу 22-23 октября. В эти дни будет тепло и солнечно, но ночи - холодные.

Погода в Украине 22 и 23 октября (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что на этой неделе кроме перепадов погоды метеозависимые люди будут страдать от самой мощной в 2020-м году магнитной бури, которая продлится почти до конца октября.

Ранее синоптики дали удручающий прогноз на ноябрь. Месяц сулит много дождей, низкую температуру, даже снег и морозы.