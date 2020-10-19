В Україну повертається потужне потепління: названа дата

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні скоро знову поміняється

В Україну повертається потужне потепління, якого слід чекати в другій половині тижня. Синоптики обіцяють температуру до +20 градусів на Півдні, але й інші регіони встигнуть погрітися в променях чергового "бабиного літа". Такі температури кінця жовтня вважаються аномальними.

Так, згідно з прогнозом Наталки Діденко, погрітися можна буде 22-23 жовтня. В столиці потеплішає до +14+19 градусів.

Що стосується вівторка, 20 жовтня, в Україну йде західний антициклон, який "віднесе дощі", але прохолода, аж до заморозків, посилиться.

"20-го жовтня хіба що на Півночі України є ймовірність невеликих локальних дощиків, з тих, що лякають, але погоди не роблять. А так - практично всюди буде без опадів", - зазначає Діденко.

При цьому вірогідні тумани, потрібно бути особливо обережними на дорогах.

Щодо температури повітря, то вночі очікується +1+6 градусів, місцями заморозки, завтра вдень у більшості областей +8+13 градусів, на Півдні +12+16.

"Вітер з північного заходу, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині - поривчастий, некомфортний", - додала синоптик.

У Києві 20 жовтня без істотних опадів, але вітер поривчастий і "колючий". Вночі у столиці +3+6, а вдень скромні +9+10 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру також порадували картами погоди на четвер і п'ятницю 22-23 жовтня. У ці дні буде тепло і сонячно, але ночі - холодні.

Погода в Україні 22 і 23 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що на цьому тижні крім перепадів погоди метеозалежні люди будуть страждати від найпотужнішої в 2020-му році магнітної бурі, яка триватиме майже до кінця жовтня.

Раніше синоптики дали гнітючий прогноз на листопад. Місяць обіцяє багато дощів, низьку температуру, навіть сніг і морози.