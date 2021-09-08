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В Украину возвращается лето: где воздух прогреется выше 20 градусов

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Среда 08 сентября 2021 06:30
В Украину возвращается лето: где воздух прогреется выше 20 градусов Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки порадует жителей страны. Холодные ночи и ветер начали отступать и в большинство областей придет долгожданное тепло.

Какая погода ждет украинцев в среду, 8 сентября, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха поднимется до +5 +7 градусов, холодно будет только в Луганской области, +2 +4 градуса. Днем столбики термометров тоже пойдут вверх, в большинстве областей от +19 до +21 градуса, в Харькове и Днепре до +22 +24 градусов.

В южной части осадки не прогнозируются, сухо и солнечно. Ночью в регионе от +5 до +8 градусов, днем воздух прогреется до +20 +23 градусов. В Крыму сухо и солнечно, ночью +6 +8 градусов, днем +20 +22 градуса.

Потепление придет и в северные области страны. Там синоптики обещают сухую и солнечную погоду, ночью +6 +8 градусов, а днем прогреется до +20 +22 градусов.

Теплее всего в Украине будет на западе. Там ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Ночью от +5 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов, местами ожидается до +23 +24 градусов.

В центральных областях солнечно и сухо, без осадков. Ночью +5 +8 градусов, днем от +20 до +23 градусов.

В Киеве 8 сентября осадки не прогнозируются, ожидается сухая и солнечная погода. Ночью в столице +7 +9 градусов, днем воздух прогреется до +20 +22 градусов.

В Украину возвращается лето: где воздух прогреется выше 20 градусов

Карта погоды в Украине на среду, 8 сентября

По прогнозу синоптиков, такая погода в Украине продержится до конца этой недели, и температура воздуха поднимется еще на несколько градусов. Ночью в большинстве регионов ожидается от +8 до +13 градусов, днем воздух будет прогреваться до +22 +25 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что синоптики дали детальный прогноз погоды в Украине на осень.

А также писали о том, что украинцам рассказали, когда в Украину придет первый снег.

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