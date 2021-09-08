В Україну повертається літо: де повітря прогріється вище 20 градусів

Погода в Україні найближчої доби порадує жителів країни. Холодні ночі та вітер почали відступати й в більшість областей прийде довгоочікуване тепло.

Яка погода чекає українців у середу, 8 вересня, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході країни очікується невелика хмарність, без опадів. Нічна температура повітря підніметься до + 5 +7 градусів, холодно буде тільки в Луганській області, +2 + 4 градуси. Вдень стовпчики термометрів теж підуть вгору, в більшості областей від +19 до +21 градуса, в Харкові та Дніпрі до +22 +24 градусів.

У південній частині опади не прогнозуються, сухо і сонячно. Вночі в регіоні від + 5 до +8 градусів, вдень повітря прогріється до +20 + 23 градусів. У Криму сухо і сонячно, вночі +6 +8 градусів, вдень +20 +22 градуси.

Потепління прийде і в північні області країни. Там синоптики обіцяють суху і сонячну погоду, вночі + 6 +8 градусів, а вдень прогріється до +20 + 22 градусів.

Найтепліше в Україні буде на заході. Там очікується суха і сонячна погода, без опадів. Вночі від +5 до +8 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +20 до +22 градусів, місцями очікується до +23 + 24 градусів.

У центральних областях сонячно і сухо, без опадів. Вночі + 5 +8 градусів, вдень від +20 до + 23 градусів.

У Києві 8 вересня опади не прогнозуються, очікується суха і сонячна погода. Вночі в столиці + 7 +9 градусів, вдень повітря прогріється до +20 + 22 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 8 вересня

За прогнозом синоптиків, така погода в Україні протримається до кінця цього тижня, і температура повітря підніметься ще на кілька градусів. Вночі в більшості регіонів очікується від + 8 до +13 градусів, вдень повітря буде прогріватися до +22 +25 градусів.