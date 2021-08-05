В Украину ворвутся мощные ливни: какие области затопит

"5-6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Ночью 6 августа в западных и Житомирской областях, днем в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Судя по картам синоптиков, циклон завтра разгуляется почти по всей стране, кроме юго-востока, и востока. Самые сильные дожди ожидаются в центральных областях, на Одесчине.

На западе будет холодновато, от +21 до +25 градусов, на севере +24+28, в центре +26+31, на востоке и юге жарко, +31+35 (кроме Одесской области с +27+29).

В Киеве в пятницу, 6 августа, сильные дожди, гроза, шквалы. Температура +24+26 градусов.

Скрин: Погода в Украине 6 августа (meteo.gov.ua)