В Украину ворвутся мгновенные сильные ливни: какие области затопит

Погода в Украине в пятницу, 18 июня, принесет в ряд областей сильные мгновенные ливни со шквалами и даже градом. При этом температура повысится почти до тридцатиградусных значений, но жарко будет не везде.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook, а в Gismeteo дали подробный прогноз для Киева на ближайшие дни.

По словам Диденко, южный циклон снова будет поливать периодическими дождями юг, восток и центральные области.

"Во время дождей будут греметь грозы, возможны мгновенные сильные ливни, шквал и град! В западных и северных областях Украины непогоду завтра будет сдерживать антициклон на имя Zoe", - говорится в сообщении.

Осадки на западе и севере завтра маловероятны, но часть юго-запада и Киевской области может все же зацепить дождями.

Фото: Погода в Украине 18 июня (facebook.com/tala.didenko)

Температура в пятницу будет высокой. Днем +24+29 градусов, но в областях с дождями - на юге и востоке - прохладнее, +20+24.

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"Зеленые праздники будут в Украине еще с умеренной жарой, с периодическими дождями на Юге, Западе и в центральной части", - прогнозирует синоптик.

А вот следующая неделя будет жаркой - с +30 градусов и даже выше.

Что будет с погодой в Киеве

По словам Наталки в Киеве в пятницу будет жарко, до +28 градусов.

"О серьезных дождях завтра речь не идет, разве что все же качнется ближе южная непогода и заденет локально дождями несколько районов", - добавила синоптик.

В Gismeteo прогнозируют, что в Киеве с пятницы по воскресенье будет ясная погода с температурой +22+29 градусов. Первая половина следующей недели с +31+33 и грозами, а к выходным ожидается резкое похолодание.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)