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В Украину ворвутся холодные "штормовые" дожди: синоптики дали подробный прогноз

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Вторник 08 февраля 2022 06:31
В Украину ворвутся холодные "штормовые" дожди: синоптики дали подробный прогноз Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет холодные "штормовые" дожди
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет погодные изменения во вторник, 8 февраля. Синоптики говорят, что в этот день в некоторых областях будут сильные дожди, а ветер достигнет местами штормовых значений.

Что будет с погодой в стране сегодня и дальше - читайте ниже в нашем материале Styler.

Прогноз на вторник, 8 февраля

По прогнозу Наталки Диденко, мощная циклоническая система на севере Европы 8-го февраля прорвется осадками и сильным ветром через узкую долину "циклончику" Roxana в Украину.

Днем в основном осадки передвинутся восточнее, их вытеснит антициклон Holm.

На Востоке, Юге, Полтавщине и Днепропетровщине будет выпадать мокрый снег и дождь.

"Из-за противостояния фронтов, циклоничности с одной стороны и антициклона с другой - в Украине завтра усилится северо-западный ветер, местами возможно до штормовых порывов", - прогнозирует синоптик.

Температура воздуха в большинстве наших областей будет колебаться около нуля, в южной части ожидается +2... +7 градусов.

Смотрите ниже на картах Украинского гидрометцентра, что будет с погодой во вторник. Синоптики также прогнозируют мокрый снег в западных областях.

В Украину ворвутся холодные &quot;штормовые&quot; дожди: синоптики дали подробный прогноз

Скрин: Погода в Украине 8 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды для Киева

Ветер во вторник будет порывистым, сильным, северо-западного происхождения, местами до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха в Киеве 8-го февраля от -1 до +1 градуса. Осадки днем маловероятны.

Что будет с погодой в стране дальше

По прогнозу Наталки Диденко, на текущей неделе в Украине погода предполагается сравнительно теплой, ветреной и влажной, однако без каких-то серьезных осадков.

Ранее мы писали, что жители Киева отличились неадекватным поведением на льду.

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