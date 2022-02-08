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В Україну увірвуться холодні "штормові" дощі: синоптики дали докладний прогноз

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Вівторок 08 лютого 2022 06:31
В Україну увірвуться холодні "штормові" дощі: синоптики дали докладний прогноз Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе холодні "штормові" дощі
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе погодні зміни у вівторок, 8 лютого. Синоптики кажуть, що в цей день в деяких областях будуть сильні дощі, а вітер досягне місцями штормових значень.

Що буде з погодою в країні сьогодні і далі - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Прогноз на вівторок, 8 лютого

За прогнозами Наталки Діденко, потужна циклонічна система на півночі Європи 8-го лютого прорветься опадами і сильним вітром через вузьку долину "циклончику" Roxana в Україну.

Вдень в основному опади пересунуться східніше, їх витіснить антициклон Holm.

На Сході, Півдні, Полтавщині та Дніпропетровщині випадатиме мокрий сніг та дощ.

"Через протистояння фронтів, циклонічності з одного боку і антициклону з іншого - в Україні завтра посилиться північно-західний вітер, місцями можливо до штормових поривів", - прогнозує синоптик.

Температура повітря в більшості наших областей коливатиметься близько нуля, в південній частині очікується +2... +7 градусів.

Дивіться нижче на картах Українського гідрометцентру, що буде з погодою у вівторок. Синоптики також прогнозують мокрий сніг у західних областях.

В Україну увірвуться холодні &quot;штормові&quot; дощі: синоптики дали докладний прогноз

Скрін: Погода в Україні 8 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди для Києва

Вітер у вівторок буде поривчастим, сильним, північно-західного походження, місцями до 15-18 метрів в секунду.

Температура повітря в Києві 8-го лютого від -1 до +1 градуса. Опади вдень малоймовірні.

Що буде з погодою в країні далі

За прогнозом Наталки Діденко, на поточному тижні в Україні погода передбачається порівняно теплою, вітряною і вологою, проте без якихось серйозних опадів.

Раніше ми писали, що жителі Києва відзначилися неадекватною поведінкою на льоду.

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