В Украину ворвется почти весеннее тепло: где и когда будет больше +10 градусов

Погода в Украине до конца рабочей недели будет теплой, особенно четверг и пятница обещают порадовать нас почти весенними температурами. В некоторых областях воздух прогреется до +10 градусов и даже перевалит это значение.
Что будет с погодой в стране в течение следующих трех дней - читайте ниже в материале Styler.
По прогнозу Наталки Диденко, утром 9 февраля вероятен мокрый снег и дождь на севере, в части центральных областей, на крайнем востоке и Крыму. Днем осадки ослабеют и ничего существенного больше не предвидится.
Ожидается сильный ветер, северо-западный, 5-12 метров в секунду, вероятны штормовые порывы 15-20 метров за секунду.
Температура воздуха в большинстве областей днем около нуля, на Востоке и северо-востоке до 0... -2 градусов мороза, на Юге +2... +6 градусов.
По данным Украинского гидрометцентра, 10-11 февраля в Украине будет очень тепло на большинстве территорий (+6+8 градусов), на юге до +11. Ниже температура на северо-востоке, востоке, +2... +6 градусов. Ночью около нуля.
Осадки в четверг возможны на северо-востоке (мокрый снег и дождь), а в пятницу на западе (дождь).
Смотрите ниже прогноз на три дня.
Ранее мы писали, что жители Киева несмотря на плюсовую температуру и очень тонкий лед устроили зимние забавы на озере.