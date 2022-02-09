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В Украину ворвется почти весеннее тепло: где и когда будет больше +10 градусов

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине до конца рабочей недели будет теплой, особенно четверг и пятница обещают порадовать нас почти весенними температурами. В некоторых областях воздух прогреется до +10 градусов и даже перевалит это значение.

Что будет с погодой в стране в течение следующих трех дней - читайте ниже в материале Styler.

По прогнозу Наталки Диденко, утром 9 февраля вероятен мокрый снег и дождь на севере, в части центральных областей, на крайнем востоке и Крыму. Днем осадки ослабеют и ничего существенного больше не предвидится.

Ожидается сильный ветер, северо-западный, 5-12 метров в секунду, вероятны штормовые порывы 15-20 метров за секунду.

Температура воздуха в большинстве областей днем около нуля, на Востоке и северо-востоке до 0... -2 градусов мороза, на Юге +2... +6 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, 10-11 февраля в Украине будет очень тепло на большинстве территорий (+6+8 градусов), на юге до +11. Ниже температура на северо-востоке, востоке, +2... +6 градусов. Ночью около нуля.

Осадки в четверг возможны на северо-востоке (мокрый снег и дождь), а в пятницу на западе (дождь).

Смотрите ниже прогноз на три дня.

Скрин: Погода в Украине 9-11 февраля (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что жители Киева несмотря на плюсовую температуру и очень тонкий лед устроили зимние забавы на озере.

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Погода в Украине