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В Україну увірветься майже весняне тепло: де і коли буде більше +10 градусів

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні до кінця робочого тижня буде теплою, особливо четвер і п'ятниця обіцяють порадувати нас майже весняними температурами. У деяких областях повітря прогріється до +10 градусів і навіть перевалить це значення.

Що буде з погодою в країні протягом наступних трьох днів - читайте нижче в матеріалі Styler.

За прогнозами Наталки Діденко, ранком 9 лютого вірогідний мокрий сніг і дощ на півночі, в частині центральних областей, на крайньому сході і Криму. Вдень опади послабшають і нічого істотного більше не передбачається.

Очікується сильний вітер, північно-західний, 5-12 метрів в секунду, ймовірні штормові пориви 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря в більшості областей вдень близько нуля, на Сході і північному сході до 0... -2 градусів морозу, на півдні +2... +6 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, 10-11 лютого в Україні буде дуже тепло на більшості територій (+6... +8 градусів), на півдні до +11. Нижче температура на північному сході, сході, +2... +6 градусів. Вночі близько нуля.

Опади в четвер можливі на північному сході (мокрий сніг і дощ), а в п'ятницю на заході (дощ).

Дивіться нижче прогноз на три дні.

Скрін: Погода в Україні 9-11 лютого (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що жителі Києва незважаючи на плюсову температуру і дуже тонкий лід влаштували зимові забави на озері.

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Погода в Україні