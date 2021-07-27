В Украину ворвется сразу два северных циклона: где будет свирепствовать стихия

Погода в Украине 28 июля окажется под действием сразу двух северных циклонов, атмосферные фронты которых будут со шквалами и грозами бродить по стране.
Что будет с погодой в среду, где может лить и греметь, и когда снизится температура - читайте ниже в нашем прогнозе.
"Северные циклоны Elior и Dirk 28-го июля на своих атмосферных фронтах будут носить ведрами дожди с грозами на значительную часть Европы... В Украину фронты также забросят дождиков", - сообщает Наталка Диденко.
Ближайшей ночью, а также утром в среду кратковременные грозовые дожди пройдут в западных и северных областях. Днем осадки притихнут почти повсюду, вероятность останется только в северных районах Сумщины и Черниговщины.
А во второй половине дня и вечером 28-го грозы ожидаются на западе и в центре.
"Внимание! - во время гроз возможны шквалы и град", - предупредила синоптик.
По словам синоптика, температура воздуха остается пока без особых изменений. Будет жарко, +28+33 градуса.
Однако во время дождей воздух ненадолго будет становиться свежее.
Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, что будет с погодой завтра, 28 июля - в каких областях пройдут дожди, и какой будет температура.
Скрин: Погода в Украине 28 июля (meteo.gov.ua)
Ближайшей ночью и утром Наталка Диденко прогнозирует местами кратковременные дожди и грозы. Однако днем в среду существенные осадки маловероятны. Температура будет высокой, около +30 градусов.
По словам Наталки Диденко, ощутимое снижение температуры воздуха придет в Украину на следующей неделе, в начале августа.
Ранее синоптики рассказали, что будет с погодой в Украине в августе, напугав 40-градусной жарой.