В Украину ворвется сильное потепление: дата прихода настоящей весны

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, по-настоящему весенне и тепло будет уже 7-8 апреля, пока же температура будет повышаться постепенно.

4 апреля осадки не ожидаются, температура днем +4... +8, на юге до +10 градусов, ночь морозная, до -4 градусов (за исключением юга и востока, здесь ночью от 0 до +5).

Во вторник 5 апреля прохлада все еще останется на севере и северо-западе, здесь +4... +9 градусов, на остальных территориях от +8 до +12, а на юге до +15 градусов. Ночью еще вероятны заморозки. На западе и севере облачно, небольшой дождь.

Фото: Прогноз погоды на 4-5 апреля (meteo.gov.ua)

6 апреля в основном солнечно и ощутимо теплее - на севере +8... +12, на юге +13... +18, а на остальных территориях +10... +15 градусов. Незначительные осадки вероятны на северо-востоке.

На Благовещение 7 апреля по всей стране +14... +18 (в Одесской области может быть прохладнее, +11... +13). На западе вероятны незначительные осадки.

8 апреля синоптики прогнозируют дожди почти по всей стране, кроме южной части - на западе осадки могут быть сильными. Температура будет весенней, +11... +16 градусов, а в центре, на юге и востоке +14... +20 тепла.

Фото: Прогноз погоды на 6-8 апреля (meteo.gov.ua)