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В Україну увірветься сильне потепління: дата приходу справжньої весни

Фото: Погода в Україні принесе сильне потепління (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні почне потроху змінюватися вже з 4 квітня. Температура підвищуватиметься, нічні заморозки відступлять. Після Благовіщення на більшості територій буде вже +15... +20 градусів.

Що буде з погодою в найближчі п'ять днів, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

За даними синоптиків Українського гідрометцентру, по-справжньому весняно і тепло буде вже 7-8 квітня, поки ж температура підвищуватиметься поступово.

4 квітня опади не очікуються, температура вдень +4... +8, на півдні до +10 градусів, ніч морозна, до -4 градусів (за винятком півдня і сходу, тут вночі від 0 до +5).

У вівторок 5 квітня прохолода все ще лишиться на півночі і північному заході, тут +4... +9 градусів, на решті територій від +8 до +12, а на півдні до +15 градусів. Вночі ще ймовірні заморозки. На заході і півночі хмарно, невеликий дощ.

Фото: Прогноз погоди на 4-5 квітня (meteo.gov.ua)

6 квітня здебільшого сонячно і відчутно тепліше - на півночі +8... +12, на півдні +13... +18, а на решті територій +10... +15 градусів. Незначні опади ймовірні на північному сході.

На Благовіщення 7 квітня, по всій країні +14... +18 (в Одеській області може бути прохолодніше, +11... +13). На заході ймовірні незначні опади.

8 квітня синоптики прогнозують дощі майже по всій країні, окрім південної частини - на заході опади можуть бути сильнішими. Температура буде весняною, +11... +16 градусів, а в центрі, на півдні і сході +14... +20 тепла.

Фото: Прогноз погоди на 6-8 квітня (meteo.gov.ua)

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