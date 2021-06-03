В Украину ворвется потепление: синоптики показали новые карты погоды

В пятницу, 4 июня, температура воздуха начнет немного повышаться - до +17+22 градусов. Только на юго-востоке (Донеччина, Луганщина, Запорожье и Крым) будет прохладнее - от +14 до +19.

Что касается осадков, то в четверг атмосферные фронты снова будут поливать дождями восток Украины, юг, а также "забрасывать влагу" в центральные области и немного дотягиваться до северной части.

При этом большинство северных и западных областей от осадков все же удержатся.

Синоптик также предупредила, что ветер в Украине завтра преимущественно северо-восточный, порывистый.

В Киеве завтра потеплеет до +20 градусов. Но серьезный дождь - вряд ли.

"В дальнейшем в Украине будет умеренно тепло, однако дождей будет хватать", - добавила Наталка Диденко.

Фото: Прогноз температуры на 4 июня (facebook.com/tala.didenko)