В Україну увірветься потепління: синоптики показали нові карти погоди

У п'ятницю, 4 червня, температура повітря почне трохи підвищуватися - до +17+22 градусів. Тільки на південному сході (Донеччина, Луганщина, Запоріжжя та Крим) буде прохолодніше - від +14 до +19.

Що стосується опадів, то в четвер атмосферні фронти знову будуть поливати дощами схід України, південь, а також "закидати вологу" в центральні області і трохи дотягуватися до північної частини.

При цьому більшість північних і західних областей від опадів все ж втримаються.

Синоптик також попередила, що вітер в Україні завтра переважно північно-східний, поривчастий.

У Києві завтра потеплішає до +20 градусів. Але серйозний дощ - навряд чи.

"Надалі в Україні буде помірно тепло, проте дощів вистачатиме", - додала Наталка Діденко.

Фото: Прогноз температури на 4 червня (facebook.com/tala.didenko)