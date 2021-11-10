В Украину ворвется потепление до +12 градусов: где будет самая приятная погода

Согласно прогнозу Наталки Диденко, ближайшая ночь все еще будет морозной, особенно на востоке. Ожидается -3... -9, а в Луганской и Харьковской области до -10 градусов.

Днем 11 ноября потеплеет на западе, до +6... +12, а на востоке холодно - от +2 до +5. На остальной территории, +3... +9 градусов.

"К низким градусам присоединится порывистый, порой сильный, явно некомфортный ветер", - добавила синоптик.

12 ноября, по прогнозу Укргидрометцентра, станет теплее уже по всей стране. Температура в пятницу днем +4... +8, на юге и крайнем западе до +12-ти. Ночью от +2 до -1 мороза, на западе -1... -5, а в Одесской области ночью градусы повыше, +4... +6.

Прогноз погоды для Киева на несколько дней

В Киеве в четверг будет сухо и прохладно, ночью -1... -4, а днем +6... +8 градусов.

"Однако даже это небольшое повышение будет нивелироваться порывистым юго-западным ветром", - предупредила Диденко.

К концу недели в столице немного потеплеет, однако с понедельника, с 15 ноября, температура воздуха снова снизится.

Смотрите ниже на картах Украинского гидрометцентра, что будет с погодой в четверг и пятницу.

Скрин: Погода в Украине 11-12 ноября (meteo.gov.ua)

В понедельник пойдет первый снег

Синоптик также прогнозирует, что 15 ноября на северо-востоке и в восточных областях Украины ожидается мокрый снег.