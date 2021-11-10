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В Украину ворвется потепление до +12 градусов: где будет самая приятная погода

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Среда 10 ноября 2021 20:30
В Украину ворвется потепление до +12 градусов: где будет самая приятная погода Фото: Погода в Украине принесет потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет потепление - уже 11 ноября температура в некоторых областях подымется до +12, ночные морозы немного смягчатся, но не повсюду.

Какой будет синоптическая ситуация в стране до конца рабочей недели - читайте ниже в материале Styler.

Согласно прогнозу Наталки Диденко, ближайшая ночь все еще будет морозной, особенно на востоке. Ожидается -3... -9, а в Луганской и Харьковской области до -10 градусов.

Днем 11 ноября потеплеет на западе, до +6... +12, а на востоке холодно - от +2 до +5. На остальной территории, +3... +9 градусов.

"К низким градусам присоединится порывистый, порой сильный, явно некомфортный ветер", - добавила синоптик.

12 ноября, по прогнозу Укргидрометцентра, станет теплее уже по всей стране. Температура в пятницу днем +4... +8, на юге и крайнем западе до +12-ти. Ночью от +2 до -1 мороза, на западе -1... -5, а в Одесской области ночью градусы повыше, +4... +6.

Прогноз погоды для Киева на несколько дней

В Киеве в четверг будет сухо и прохладно, ночью -1... -4, а днем +6... +8 градусов.

"Однако даже это небольшое повышение будет нивелироваться порывистым юго-западным ветром", - предупредила Диденко.

К концу недели в столице немного потеплеет, однако с понедельника, с 15 ноября, температура воздуха снова снизится.

Смотрите ниже на картах Украинского гидрометцентра, что будет с погодой в четверг и пятницу.

В Украину ворвется потепление до +12 градусов: где будет самая приятная погодаВ Украину ворвется потепление до +12 градусов: где будет самая приятная погода

Скрин: Погода в Украине 11-12 ноября (meteo.gov.ua)

В понедельник пойдет первый снег

Синоптик также прогнозирует, что 15 ноября на северо-востоке и в восточных областях Украины ожидается мокрый снег.

Ранее синоптики рассказали, будет ли еще в Украине тепло после нынешнего похолодания.

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