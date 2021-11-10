В Україну увірветься потепління до +12 градусів: де буде найприємніша погода

Погода в Україні принесе потепління - вже 11 листопада температура в деяких областях підніметься до +12, нічні морози трохи пом'якшаться, але не всюди.

Якою буде синоптична ситуація в країні до кінця робочого тижня - читайте нижче в матеріалі Styler .

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, найближча ніч все ще буде морозною, особливо на сході. Очікується -3... -9, а Луганській та Харківській області до -10 градусів.

Вдень 11 листопада потеплішає на заході, до +6... +12, а на сході холодно - від +2 до +5. На решті території, +3... + 9 градусів.

"До низьких градусів приєднається поривчастий, часом сильний, явно некомфортний вітер", - додала синоптик.

12 листопада, за прогнозами Укргідрометцентру, стане тепліше вже по всій країні. Температура в п'ятницю вдень +4... +8, на півдні і крайньому заході до +12-ти. Вночі від +2 до -1 морозу, на заході -1... -5, а в Одеській області вночі градуси вище, +4... +6.

Прогноз погоди для Києва на кілька днів

У Києві в четвер буде сухо і прохолодно, вночі -1... -4, а вдень +6... +8 градусів.

"Однак навіть це невелике підвищення буде нівелюватися поривчастим південно-західним вітром", - попередила Діденко.

До кінця тижня в столиці трохи потеплішає, проте з понеділка, з 15 листопада, температура повітря знову знизиться.

Дивіться нижче на картах Українського гідрометцентру, що буде з погодою в четвер і п'ятницю.

Скрін: Погода в Україні 11-12 листопада (meteo.gov.ua)

У понеділок піде перший сніг

Синоптик також прогнозує, що 15 листопада на північному сході і в східних областях України очікується мокрий сніг.