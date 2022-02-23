В Украину ворвется похолодание со снегом: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине изменится с приходом похолодания, которое накроет большую часть страны, а местами ожидается мокрый снег и дождь.
Что будет с погодой в стране в ближайшее время - читайте ниже в материале Styler.
По данным Наталки Диденко, 23 февраля в Украине ожидается незначительное похолодание.
Днем в среду +3... +6 градусов, в южной части и на востоке +4... +9 градусов.
Преимущественно мокрый снег будет выпадать в западных областях Украины, на остальной территории - без существенных осадков.
В Киеве в среду 23 февраля будет преимущественно свежо, холодновато, в течение дня не выше +3...+5 градусов. Осадки маловероятны.
Смотрите ниже на картах Украинского гидрометцентра подробный прогноз погоды на сегодня.
Скрин: Погода в Украине (meteo.gov.ua)
По словам синоптика, в дальнейшем в Украине атмосферное давление повысится, а, следовательно, существенных осадков не ожидается, будет преимущественно солнечно.
Судя по прогнозу для Киева на сайте Gismeteo в конце месяца ожидается похолодание.
Скрин: Погода в Киеве, прогноз с 23 по 28 февраля (gismeteo.ua)
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