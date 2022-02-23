В Україну увірветься похолодання зі снігом: синоптики оновили прогноз

За даними Наталки Діденко, 23 лютого в Україні очікується незначне похолодання.

Вдень у середу +3... +6 градусів, у південній частині та на сході +4... +9 градусів.

Переважно мокрий сніг випадатиме в західних областях України, на решті території - без істотних опадів.

Прогноз для Києва на середу

У Києві в середу 23 лютого буде переважно свіжо, холоднувато, протягом дня не вище +3...+5 градусів. Опади малоймовірні.

Дивіться нижче на картах Українського гідрометцентру детальний прогноз погоди на сьогодні.

Скрін: Погода в Україні (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Україні далі

За словами синоптика, надалі в Україні атмосферний тиск підвищиться, а, отже, суттєвих опадів не очікується, буде переважно сонячно.

Судячи з прогнозу для Києва на сайті Gismeteo, в кінці місяця очікується похолодання.

Скрін: Погода в Києві, прогноз з 23 по 28 лютого (gismeteo.ua)