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В Україну увірветься похолодання зі снігом: синоптики оновили прогноз

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться з приходом похолодання, яке накриє більшу частину країни, а місцями очікується мокрий сніг та дощ.

Що буде з погодою в країні найближчим часом - читайте нижче в матеріалі Styler.

За даними Наталки Діденко, 23 лютого в Україні очікується незначне похолодання.

Вдень у середу +3... +6 градусів, у південній частині та на сході +4... +9 градусів.

Переважно мокрий сніг випадатиме в західних областях України, на решті території - без істотних опадів.

Прогноз для Києва на середу

У Києві в середу 23 лютого буде переважно свіжо, холоднувато, протягом дня не вище +3...+5 градусів. Опади малоймовірні.

Дивіться нижче на картах Українського гідрометцентру детальний прогноз погоди на сьогодні.

Скрін: Погода в Україні (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Україні далі

За словами синоптика, надалі в Україні атмосферний тиск підвищиться, а, отже, суттєвих опадів не очікується, буде переважно сонячно.

Судячи з прогнозу для Києва на сайті Gismeteo, в кінці місяця очікується похолодання.

Скрін: Погода в Києві, прогноз з 23 по 28 лютого (gismeteo.ua)

Раніше ми писали про магнітні бурі, які накриють Землю до кінця лютого. Наскільки вони небезпечні, і на кого впливають.

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Погода в Україні