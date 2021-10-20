В Украину ворвется мощное потепление: где будет +22 уже завтра

Погода в Украине принесет сильное потепление уже завтра, 21 октября. Впрочем, продержится эта октябрьская жара недолго - уже на следующий день температура начнет снижаться. А выходные будут очень холодными.

Где в четверг будет очень тепло - читайте ниже в материале Styler.

Согласно прогнозу Наталки Диденко, завтра днем на большинстве территорий ожидается +13+19 градусов, а в западных областях местами даже +20+22 тепла. Холоднее будет в Карпатах, +7, а также Приазовье, +10+14 тепла.

Ближайшие две ночи также ожидаются теплыми - синоптик прогнозирует +5+12 в ночное время.

При этом теплый день будет подпорчен сильным юго-западным ветром.

Осадки в четверг не предвидятся, лишь завтра поздно вечером в западных областях (кроме Тернопольской и Хмельницкой области) местами - небольшой дождь.

"21 октября ночью в западной части, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с (I уровень опасности, желтый)", - подтвердили в Украинском гидрометцентре.

Какая погода ожидается в Киеве

В Киеве 21-го октября около +17 градусов, без осадков. При этом ожидается сильный ветер, вероятно до штормовых порывов до 15-18 метров в секунду.

Ниже смотрите подробный прогноз от Украинского гидрометцентра на четверг, 21 октября.

Скрин: Погода в Украине 21 октября (meteo.gov.ua)

На выходных сильно похолодает

"С 23-го октября в Украину начнет заходить серьезное похолодание", - прогнозирует Диденко.

В Укргидрометцентре обещают +5+9 градусов (на юге до +13) уже 24-25 октября. Ночью по всей стране морозы, даже в южных областях градусники покажут около нуля в понедельник.