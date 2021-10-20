В Україну увірветься потужне потепління: де буде +22 вже завтра

Погода в Україні принесе сильне потепління вже завтра, 21 жовтня. Втім, протримається ця жовтнева спека недовго - вже наступного дня температура почне знижуватися. А вихідні будуть дуже холодними.

Де в четвер буде дуже тепло - читайте нижче в матеріалі Styler.

Згідно з прогнозами Наталки Діденко, завтра вдень на більшості територій очікується +13+19 градусів, а в західних областях місцями навіть +20+22 тепла. Холодніше буде в Карпатах, +7, а також Приазов'ї, +10+14 тепла.

Найближчі дві ночі також очікуються теплими - синоптик прогнозує + 5+12 у нічний час.

При цьому теплий день буде зіпсований сильним південно-західним вітром.

Опади в четвер не передбачаються, лише завтра пізно ввечері в західних областях (крім Тернопільської та Хмельницької області) місцями - невеликий дощ.

"21 жовтня вночі в західній частині, вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - підтвердили в Українському гідрометцентрі.

Яка погода очікується в Києві

У Києві 21-го жовтня близько +17 градусів, без опадів. При цьому очікується сильний вітер, ймовірно до штормових поривів до 15-18 метрів в секунду.

Нижче дивіться Ддокладний прогноз від Українського гідрометцентру на четвер, 21 жовтня.

Скрін: Погода в Україні 21 жовтня (meteo.gov.ua)

На вихідних сильно похолодає

"З 23-го жовтня в Україну почне заходити серйозне похолодання", - прогнозує Діденко.

В Укргідрометцентрі обіцяють +5+9 градусів (на півдні до +13) вже 24-25 жовтня. Вночі по всій країні морози, навіть у південних областях градусники покажуть близько нуля в понеділок.