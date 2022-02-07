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В Украину ворвется метель с сильным снегом: где объявлен I уровень опасности

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Понедельник 07 февраля 2022 06:30
В Украину ворвется метель с сильным снегом: где объявлен I уровень опасности Фото: Погода в Украине принесет снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет свирепой в некоторых областях, куда ворвется сильный ветер, местами до 25 метров в секунду, метели, сильный снег.

Смотрите ниже в материале Styler прогноз погоды для Украины на сегодня и до конца недели.

"7 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25 м/с, метель; в Карпатах и на Закарпатье значительный снег и мокрый снег (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

На синоптической карте видно, что сильные осадки будут на западе, на севере - незначительные, а в остальных регионах в понедельник преимущественно сухо.

Температура днем будет высокой, как для начала февраля: +2... +6, а на юге +6... +9 градусов.

В Украину ворвется метель с сильным снегом: где объявлен I уровень опасности

Скрин: Погода в Украине 7 февраля (gismeteo.ua)

Что будет с погодой дальше

Несмотря на ухудшение погодных условий, синоптики прогнозируют, что новая рабочая неделя будет теплой.

Вторник-среда ожидаются с умеренными показателями около нуля, а уже к пятнице воздух прогреется днем до +4... +8 градусов, на юге ожидается до +12.

Прогноз погоды для Киева

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, в столице до конца этой недели будет очень тепло, в пятницу до +7 градусов, а со следующей недели вероятно похолодание. Осадки ожидаются умеренные.

В Украину ворвется метель с сильным снегом: где объявлен I уровень опасности

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что жители Киева отличились неадекватным поведением на льду на одном из столичных озер.

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