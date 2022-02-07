ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну увірветься хуртовина з сильним снігом: де оголошено I рівень небезпеки

Новость на русском →
Понеділок 07 лютого 2022 06:30
В Україну увірветься хуртовина з сильним снігом: де оголошено I рівень небезпеки Фото: Погода в Україні принесе снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде "лютою" в деяких областях, куди увірветься сильний вітер, місцями до 25 метрів в секунду, хуртовини, сильний сніг.

Дивіться нижче в матеріалі Styler прогноз погоди для України на сьогодні і до кінця тижня.

"7 лютого в західних областях пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах 25 м/с, хуртовина; в Карпатах і на Закарпатті значний сніг і мокрий сніг (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

На синоптичній карті видно, що сильні опади будуть на заході, на півночі - незначні, а в інших регіонах у понеділок переважно сухо.

Температура вдень буде високою, як для початку лютого: +2... +6, а на півдні +6... +9 градусів.

В Україну увірветься хуртовина з сильним снігом: де оголошено I рівень небезпеки

Скрін: Погода в Україні 7 лютого (gismeteo.ua)

Що буде з погодою далі

Незважаючи на погіршення погодних умов, синоптики прогнозують, що новий робочий тиждень буде теплим.

Вівторок-середа очікуються з помірними показниками близько нуля, а вже до п'ятниці повітря прогріється вдень до +4... +8 градусів, на півдні очікується до +12.

Прогноз погоди для Києва

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, у столиці до кінця цього тижня буде дуже тепло, у п'ятницю до +7 градусів, а з наступного тижня ймовірне похолодання. Опади очікуються помірні.

В Україну увірветься хуртовина з сильним снігом: де оголошено I рівень небезпеки

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що жителі Києва відзначилися неадекватною поведінкою на льоду на одному зі столичних озер.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2
Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2