ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украину ворвется холод: синоптик рассказала, когда испортится погода

STYLERЖизнь    10.11.2019 - 20:30
В Украину ворвется холод: синоптик рассказала, когда испортится погода
Погода в Украине - синоптик предупредила о похолодании (Фото: коллаж РБК-Украина)

Погода на предстоящей неделе ожидается нестабильная и с температурными "качелями"

Погода в Украине в понедельник, 11 ноября, принесет осадки и туманы. Дожди ожидаются на Западе, Севере и в Центре, а вот в южных и восточных областях существенные осадки маловероятны. Мокрое начало новой недели обусловлено атмосферным фронтом, объяснила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Завтра температура воздуха течение дня в среднем по стране ожидается в пределах +12... +18 градусов, при этом в Крыму бдет теплее всего - прогнозируется до +20 градусов максимум.

В Украину ворвется холод: синоптик рассказала, когда испортится погода

Погода в Украине с 11 по 17 ноября будет теплая (Осень: РБК-Украина)

В столице в понедельник будет дождливая погода (осадки пройдут в первой половине дня), но сильных потоков с неба не ожидается. Температура воздуха в Киеве в ночное время составит от +8 до +10 градусов, а в дневное - от ​​+11 до +13 градусов.

На предстоящей неделе в Украине по данным синоптика прогнозируются температурные "качели". При этом серьезные холода в этот период не предвидятся.

Диденко также рассказала, когда погода серьезно испортится. Так, существенное похолодание придет в Украину приблизительно с 20 ноября - через полторы недели.

В Украину ворвется холод: синоптик рассказала, когда испортится погода

Метеокартра (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели Холодный ветер и дождь: синоптики сделали важное предупреждение о погоде
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь