Завтра атмосферный фронт принесет в Украину осадки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дожди охватят западные, северные и центральные области

Погода в Украине в понедельник, 11 ноября, ухудшится в западных, северных и центральных областях, там прогнозируются осадки. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

По данным синоптика, завтра атмосферный фронт принесет в центральные, северные и западные области дожди. На остальной территории будет сухо, но стоит ожидать туман. Днем температура воздуха будет колебаться от +12 до +18 градусов, в Крыму термометры покажут до +20. Прохладно будет на западе, там ожидается от +9 до +14.

В столице завтра также прогнозируется дождливая погода. Однако во второй половине дня существенных осадков не будет. Днем температура в Киеве будет держаться в пределах +11...+13 градусов, ночью будет колебаться от +8 до +10.

Напомним, сегодня украинские синоптики прогнозировали преимущественно сухую погоду, лишь на западе были вероятны осадки. В Гидрометцентре сообщали, что днем температура воздуха в восточных, западных, северных и центральных областях будет колебаться от +11 до +16.