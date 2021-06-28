В Украину ворвется атмосферный фронт со шквалами и градом: где будет опасная погода

Погода в Украине в ближайшие дни даст возможность отдохнуть от сильной жары. Однако часть регионов будет заливать дождями, возможны сильные грозы.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, жарко будет только на Закарпатье, а вот дожди зацепят север и восток страны.

"Практически везде прогнозируется комфортная температура воздуха, на протяжении дня +24 +29 градусов, на Закарпатье +28 +32 градуса. Дожди выметет антициклон по имени Afra, поэтому в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Но! Северо-восточную часть Украины коснется атмосферный фронт", - рассказала Диденко.

Она добавила, что дожди с грозами, местами шквалы и град вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской областях. Также вероятно ухудшение погоды в Черниговской, Черкасской и Киевской областях.

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В столице Диденко спрогнозировала комфортную температуру и сухую погоду, но предупредила, что грозы могут прилететь и в столицу.

"В Киеве вторник ожидается с максимальной температурой воздуха +26 +27 градусов. Какие-то существенные осадки 29 июня – вряд ли, разве что может зацепить северо-восточная влажность, где-нибудь и громыхнет локально", - предупредила Диденко.

Синоптик пообещала украинцам неделю без сильной жары и рассказала, когда может температура снова пойти вверх.

"Неделя обещает быть без сильной жары, +25 +30 градусов, на пару градусов выше может быть ближе к выходным", - написала Диденко.

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