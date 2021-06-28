В Украину ворвется атмосферный фронт со шквалами и градом: где будет опасная погода
Погода в Украине в ближайшие дни даст возможность отдохнуть от сильной жары. Однако часть регионов будет заливать дождями, возможны сильные грозы.
Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
По прогнозу синоптика, жарко будет только на Закарпатье, а вот дожди зацепят север и восток страны.
"Практически везде прогнозируется комфортная температура воздуха, на протяжении дня +24 +29 градусов, на Закарпатье +28 +32 градуса. Дожди выметет антициклон по имени Afra, поэтому в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Но! Северо-восточную часть Украины коснется атмосферный фронт", - рассказала Диденко.
Она добавила, что дожди с грозами, местами шквалы и град вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской областях. Также вероятно ухудшение погоды в Черниговской, Черкасской и Киевской областях.
Карта погоды
В столице Диденко спрогнозировала комфортную температуру и сухую погоду, но предупредила, что грозы могут прилететь и в столицу.
"В Киеве вторник ожидается с максимальной температурой воздуха +26 +27 градусов. Какие-то существенные осадки 29 июня – вряд ли, разве что может зацепить северо-восточная влажность, где-нибудь и громыхнет локально", - предупредила Диденко.
Синоптик пообещала украинцам неделю без сильной жары и рассказала, когда может температура снова пойти вверх.
"Неделя обещает быть без сильной жары, +25 +30 градусов, на пару градусов выше может быть ближе к выходным", - написала Диденко.
Карта погоды
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину идут мощные бури и похолодание.
А также рассказывали о том, что синоптики прогнозируют опасную погоду в июле.