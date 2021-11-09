В Украину ворвется антициклон с сильными морозами: синоптики рассказали, ждать ли еще тепла

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, самым холодным днем и ночью станет среда, 10 ноября.

"Погоду на территории Украины будет формировать антициклон TILDA, поэтому, как мы знаем, на осадки рассчитывать не стоит. Также при отсутствии значительной облачности температурные отметки существенно снизятся", - заявили в гидрометцентре.

Температура ночью -4... -9 градусов, на юге от -3 до +2. Днем по стране +3+8 градусов, на Закарпатье до +11.

Скрин: Погода в Украине 10 ноября (meteo.gov.ua)

Уже 11 ноября погода немного смягчится, но будет все еще морозно, однако без осадков.

Первый атмосферный фронт в ближайшей перспективе ожидается лишь в воскресенье, 14 ноября. Ночные морозы отступят.

Смотрите ниже прогноз на картах Укргидрометцентра до конца недели.

Скрин: Погода в Украине 11-14 ноября (meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo в прогнозе для Киева показали, что после незначительного потепления в конце недели, нас ждут "погодные" качели, но больше +5 градусов температура повышаться не будет.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на две недели (gismeteo.ua)