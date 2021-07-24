В Украину вместе с жарой идут грозовые дожди: где будет заливать

Так, эти выходные, 24 и 25 июля, подарят украинцам ясные солнечные дни без дождей. Столбики термометров будут показывать в среднем около +24... +30 градусов (хотя в воскресенье на Закарпатье резко похолодает до +18... +20 градусов, а в южных регионах термометры поднимутся до +32 градусов).

Погода в Украине 24 июля (фото: meteo.gov.ua)

Погода в Украине 25 июля (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 26 июля, температура воздуха не изменится, почти повсеместно будет ясно, только во Львовской и Закарпатской областях начнутся грозовые дожди.

Погода в Украине 26 июля (фото: meteo.gov.ua)

А вот уже во вторник, 27 июля, осадками накроет уже всю западную часть территории Украины, в то время как от "линии" Житомирской и Винницкой областей включительно и дальше будет оставаться ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха повысится до +27... +34 градусов (жарче всего будет в Херсонской и Запорожской областях).

Погода в Украине 27 июля (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 28 июля, "мокрый" ореол значительно увеличится - дожди с грозами пройдут во всех западных, северных и местами центральных регионах. Жаркая погода сохранится.

Погода в Украине 28 июля (фото: meteo.gov.ua)