ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Бердянске в результате обрыва электропроводов на подтопленном участке погибли два человека

Новина українською →
Пятница 23 июля 2021 08:10
В Бердянске в результате обрыва электропроводов на подтопленном участке погибли два человека Фото: в Бердянске из-за ливня погибли два человека (фото
Автор: РБК-Украина

В Бердянске из-за непогоды погибли люди. Интенсивные осадки 22 июля вызвали обрыв электропроводов на подтопленном участке, что привело к смерти двух людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Кроме того, вчера произошло подтопление 70 домохозяйств.

Спасатели в течение дня оказали помощь 32 людям, из них 10 детей (выведено из подтопленных участков).

Работы по откачке воды и ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Напомним, вчера с начала сильного ливня в Одессе за день выпало 80% месячной нормы осадков.

РБК-Украина писало, что кроме Одессы, ливень накрыл Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск ливень преступления
NEWS
На Донбассе боевики открыли огонь по украинским позициям из минометов и гранатометов
На Донбассе боевики открыли огонь по украинским позициям из минометов и гранатометов
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"