В Украину вернутся снегопады: названа дата

Погода в Украине на рождественских выходных принесет сначала усиление морозов, а затем возвращение снегопадов.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в следующие три дня - читайте ниже в материале Styler .

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, осадки вернутся в воскресенье, а сегодня, на Рождество, ожидается ясная погода с температурой около нуля.

Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду. На севере, западе, в центре температура от -1 до +2 градусов, на юге и востоке +1... +4, в Крыму до +6 градусов.

Скрин: Погода в Украине на Рождество (meteo.gov.ua)

8 января ночью станет заметно холоднее: синоптики прогнозируют -7... -10 градусов по стране, на юге и Закарпатье -2... -6. Днем -1... -3 градуса, в южных областях около нуля. В некоторых западных областях вероятен небольшой снег.

В воскресенье, 9 января снег, мокрый снег вероятны на значительной части страны (кроме запада, юго-востока). Температура воздуха немного повысится.

Скрин: Погода в Украине 8-9 января (meteo.gov.ua)