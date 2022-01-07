ru ua
Пт, 07 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украину вернутся снегопады: названа дата

Новина українською →
Пятница 07 января 2022 06:40
В Украину вернутся снегопады: названа дата Фото: Погода в Украине принесет снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на рождественских выходных принесет сначала усиление морозов, а затем возвращение снегопадов.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в следующие три дня - читайте ниже в материале Styler.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, осадки вернутся в воскресенье, а сегодня, на Рождество, ожидается ясная погода с температурой около нуля.

Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду. На севере, западе, в центре температура от -1 до +2 градусов, на юге и востоке +1... +4, в Крыму до +6 градусов.

В Украину вернутся снегопады: названа дата

Скрин: Погода в Украине на Рождество (meteo.gov.ua)

8 января ночью станет заметно холоднее: синоптики прогнозируют -7... -10 градусов по стране, на юге и Закарпатье -2... -6. Днем -1... -3 градуса, в южных областях около нуля. В некоторых западных областях вероятен небольшой снег.

В воскресенье, 9 января снег, мокрый снег вероятны на значительной части страны (кроме запада, юго-востока). Температура воздуха немного повысится.

В Украину вернутся снегопады: названа датаВ Украину вернутся снегопады: названа дата

Скрин: Погода в Украине 8-9 января (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, ждать ли крещенских морозов в Украине, и что будет с погодой в следующие две недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Рождественский Святвечер 2022: что категорически нельзя делать в этот день
Рождественский Святвечер 2022: что категорически нельзя делать в этот день