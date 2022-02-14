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В Украину вернутся сильные дожди со снегом: названа дата

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно изменится в следующие несколько дней. Сначала нас ждут несколько солнечных дней благодаря антициклону, но затем вернутся атмосферные фронты с дождями и мокрым снегом.

Читайте ниже в материале Styler прогноз погоды на следующие пять дней.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, уже 17-18 февраля следует ждать осадков.

Пока же, 14-15 февраля побудут теплыми и солнечными днем, а ночью - с морозом. Правда, во вторник на крайний запад уже начнет заглядывать небольшая облачность с вероятными осадками.

Днем ожидается +3... +7 градусов, ночью до -7 мороза, а 15-го февраля подморозит сильно на востоке и северо-востоке (-10... -14).

Скрин: Погода в Украине 14-15 февраля (meteo.gov.ua)

16 февраля также будет теплый день с температурой +2... +7 градусов, а на юге и западе +6... +10 тепла. Ночью мороз все еще сильный будет на востоке, до -12. А на западе наоборот повысится ночная температура до нуля.

17 февраля на большей территории страны ожидаются дожди (кроме юга и востока). Днем будет тепло, местами до +12, ночью морозы отступят.

А 18 февраля температура снизится, к дождю присоединится мокрый снег. Осадки ожидаются по всей стране.

Скрин: Погода в Украине 16-18 февраля (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали о правилах поведения на льду и во время зимней рыбалки.

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Погода в Украине