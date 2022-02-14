В Україну повернуться сильні дощі зі снігом: названа дата

Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, вже 17-18 лютого слід чекати опадів.

Поки ж, 14-15 лютого побудуть теплими і сонячними вдень, а вночі - з морозом. Правда, у вівторок на крайній захід вже почне заглядати невелика хмарність з ймовірними опадами.

Вдень очікується +3... +7 градусів, вночі до -7 морозу, а 15-го лютого підморозить сильно на сході і північному сході (-10... -14).

Скрін: Погода в Україні 14-15 лютого (meteo.gov.ua)

16 лютого також буде теплий день з температурою +2... +7 градусів, а на півдні і заході +6... +10 тепла. Вночі мороз все ще сильний буде на сході, до -12. А на заході навпаки підвищиться нічна температура до нуля.

17 лютого на більшій території країни очікуються дощі (крім півдня і Сходу). Вдень буде тепло, місцями до +12, вночі морози відступлять.

А 18 лютого температура знизиться, до дощу приєднається мокрий сніг. Опади очікуються по всій країні.

Скрін: Погода в Україні 16-18 лютого (meteo.gov.ua)