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В Украину вернутся морозы: названа дата нового похолодания

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Пятница 08 апреля 2022 08:03
В Украину вернутся морозы: названа дата нового похолодания Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине скоро опять изменится и на смену весеннему потеплению снова придет похолодание и дожди. Синоптики прогнозируют снижение ночной температуры воздуха в нескольких областях ниже нуля.

В каких областях будет холодно и когда, рассказали в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 11 апреля в Украине похолодает. Высокая температура воздуха и солнечная погода сохранится только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там ожидается от +15 до +19 градусов, местами до +21 градуса.

В остальных областях Украины 11 апреля пройдут дожди, местами сильные. Дневная температура будет колебаться в пределах от +7 до +11 градусов. Ночью от +4 до +6 градусов, а в западных областях ожидаются заморозки до -1 градуса.

В Украину вернутся морозы: названа дата нового похолодания

Карта погоды в Украине на 11 апреля

12 апреля дожди накроют всю Украину, и температура воздуха опустится во всех регионах. Ночью в западных областях до -1 градуса, на севере, в центральной и южной части от +2 до +5 градусов, на востоке от +5 до +8 градусов.

Днем в большинстве областей от +8 до +12 градусов, на юге прогреется до +13 +14 градусов, на крайнем востоке до +15 градусов.

В Украину вернутся морозы: названа дата нового похолодания

Карта погоды в Украине на 12 апреля

Тем временем, 8 апреля в Украине возможны кратковременные дожди на западе, севере, северо-востоке, частично в центре. На востоке и юге страны будет сухо и солнечно.

Ночная температура составит от +4 до +8 градусов. Днем в западной части и на севере от +13 до +15 градусов, в центре, на востоке и в южных областях прогреется до +15 +18 градусов.

Практически во всех областях Украины синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер, с порывами.

В Киеве 8 апреля возможен кратковременный небольшой дождь и ожидается сильный ветер. Ночью +5 +7 градусов, днем от +13 до +15 градусов.

В Украину вернутся морозы: названа дата нового похолоданияКарта погоды в Украине на пятницу, 8 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о новом атмосферном фронте и ухудшении погоды.

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