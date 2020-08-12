Когда в Украину вернутся летние градусы: синоптик огорчила прогнозом

Погода в Украине и Киеве будет оставаться прохладной как для лета до конца этой недели. В страну зашла воздушная масса северного происхождения и практически на всей территории похолодало и стал ощущаться сентябрь, хотя до осени еще далеко. Синоптик Наталка Диденко сообщила на своей странице в Facebook, что прохладно в Украине будет до воскресенья, 16 августа.

"Такая нежаркая погода продлится в Украине всю неделю. Юг и юго-восток будут держаться дольше, но и там уже завтра ожидаются комфортные и мягкие +25 +28 градусов", - написала эксперт.

В четверг, 13 августа в большинстве областей Украины предполагается в течение дня температура воздуха +23 + 27 градусов. Прохладнее будет на севере, там столбики термометра покажут +19 + 23 градуса.

Дожди в четверг наиболее вероятны в северной части Украины, преимущественно незначительные и локальные. На остальной территории нашей страны будет сухо.

В Киеве четверг будет свежим, ночью прогнозируется до +12 градусов, днем ​​+20 + 22 градуса. Потепление вернется в страну уже в воскресенье.

"Существенные осадки - вряд ли, разве что днем ​​увеличится облачность и какая-то капля северной облачности достигнет кое-где столицы. Такая первая ощутимая свежесть продлится до конца недели, а в воскресенье, 16-го августа, в Украине придет новое потепление", - отметила Диденко.

Как мы ранее сообщали, в Украину идет резкое похолодание, некоторым областям не повезет с погодой.