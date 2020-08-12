Коли в Україну повернуться літні градуси: синоптик засмутила прогнозом

Погода в Україні та Києві буде залишатися прохолодною як для літа до кінця цього тижня. В країну зайшла повітряна маса північного походження і практично на всій території похолодало і став відчуватися вересень, хоча до осені ще далеко. Синоптик Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці в Facebook, що прохолодно в Україні буде до неділі, 16 серпня.

"Така неспекотна погода триватиме в Україні весь тиждень. Південь і південний схід будуть триматися довше, але і там вже завтра очікуються комфортні м'які +25 +28 градусів", - написала експерт.

У четвер, 13 серпня в більшості областей України передбачається протягом дня температура повітря +23 + 27 градусів. Прохолодніше буде на півночі, там стовпчики термометра покажуть +19 + 23 градуси.

Дощі в четвер найбільш вірогідні в північній частині України, переважно незначні і локальні. На решті території нашої країни буде сухо.

У Києві четвер буде свіжим, вночі прогнозується до +12 градусів, вдень +20 + 22 градуси. Потепління повернеться в країну вже в неділю.

"Істотні опади - навряд чи, хіба що вдень збільшиться хмарність та якась крапля північної хмарності досягне подекуди столиці. Така перша відчутна свіжість триватиме до кінця тижня, а в неділю, 16-го серпня, в Україні прийде нове потепління", - зазначила Діденко.

Як ми раніше повідомляли, в Україну йде різке похолодання, деяким областям не пощастить з погодою.