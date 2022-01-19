В Україну повернуться 15-градусні морози: де буде найхолодніше

Погода в Україні принесе посилення морозів, місцями до -15 градусів, але вітер вщухне, крім того місцями підсипе снігу.

Прогноз і карти погоди до кінця робочого тижня - читайте нижче в матеріалі Styler .

За прогнозами Наталки Діденко, вітер нарешті ослабне на Водохреще, 19 січня.

Вдень очікується -2... -5 градусів, на Полтавщині, Сумщині, Харківщині -5... -8 градусів.

"Ніяких серйозних опадів завтра не буде, лише в східній частині політає святковий сніг. На дорогах - ожеледиця, на трасах - сіль і каша, на тротуарах - всього потроху", - пише синоптик.

Що буде з погодою в Києві на Водохреще

За даними Діденко, у Києві 19 січня вітер стихне, сніг малоймовірний, мороз вдень, -1... -3 градуси.

Прогноз до кінця робочого тижня

20 січня за прогнозами Українського гідрометцентру, вірогідний сніг у західних областях, Вінницькій, Житомирській, Київській. Решта областей - без опадів.

Вдень -1... +3, на сході -2... -5, а на півдні +3... +7 градусів. Вночі ж у східних областях до -15 градусів, а на решті території від -2 до -8 морозу.

В п'ятницю, 21 січня, морози вночі пом'якшаться, невеликий сніг очікується майже скрізь, крім південних і центральних областей.

Дивіться нижче на картах гідрометцентру прогноз на три дні.

Скрін: Погода в Україні 19-21 січня (meteo.gov.ua)