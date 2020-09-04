В Украину снова вернется жара: синоптик назвала дату

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных снова резко поменяется

Погода в Украине в ближайшие дни снова резко поменяется. Температура воздуха снова начнет подниматься, а дождей станет больше в нескольких регионах.

На выходных, в субботу и воскресенье, в Украине снова начнет подниматься температура воздуха и местами снова станет жарко. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"В субботу-воскресенье температура воздуха начнет повышаться. На протяжении 5 сентября в большинстве областей градусы будут находиться в комфортных +22 +27 градусов. На Востоке, и юго-востоке, а также в Днепре с районами, еще будет жарко, до +30 градусов. 6 сентября в большинстве областей стане еще теплее на 2-4 градуса", - рассказала синоптик.

Она отметила, что прохладнее будет только в западных областях страны, так как там ожидаются дожди с грозами.

"Атмосферный фронт принесет в воскресенье в западные области Украины дожди с грозами и там похолодает до +18 +22 градусов", - сообщила Диденко.

Карта погоды в Украине

Синоптик добавила, что грозы, ливни и кратковременные дожди ожидаются в субботу также в южной части страны. Местами возможны шквалы.

"Завтра, 5 сентября, самая большая вероятность дождей и даже ливней с грозами ожидается в южной части Украины. Грозы могут сопровождаться шквалами. Поэтому будьте осторожны, особенно в прибрежной зоне. На остальной территории в субботу какие-то серьезные осадки – вряд ли, разве что отдельные влажные точки возможны в западных областях, в Сумской и Черниговской областях. В воскресенье дожди пройдут в западных областях Украины и остатки субботних дождей задержатся местами в Приазовье. Значительная часть синоптической воскресной погоды в Украине будет сухой и преимущественно солнечной", - рассказала Диденко.

В Киеве на выходных потеплеет и ожидается до +26 градусов, в воскресенье до +28 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили о сильных грозах и похолодании в Украине.

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