В Україну знову повертається спека: синоптик назвала дату

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних знову різко зміниться

Погода в Україні найближчими днями знову різко зміниться. Температура повітря знову почне підійматися, а дощів стане більше в декількох регіонах.

На вихідних, у суботу і неділю, в Україні знову почне підійматися температура повітря та місцями знову стане жарко. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"В суботу-неділю температура повітря почне підвищуватися. Протягом 5 вересня в більшості областей градуси будуть перебувати в комфортних +22 +27 градусів. На Сході та південному сході, а також в Дніпрі з районами, ще буде жарко, до +30 градусів. 6 вересня в більшості областей стані ще тепліше на 2-4 градуси", - розповіла синоптик.

Вона зазначила, що прохолодніше буде тільки в західних областях країни, оскільки там очікуються дощі з грозами.

"Атмосферний фронт принесе в неділю в західні області України дощі з грозами та там похолодає до +18 +22 градусів", - повідомила Діденко.

Карта погоди в Україні

Синоптик додала, що грози, зливи та короткочасні дощі очікуються в суботу також у південній частині країни. Місцями можливі шквали.

"Завтра, 5 вересня, найбільша ймовірність дощів і навіть зливи з грозами очікується в південній частині України. Грози можуть супроводжуватися шквалами. Тому будьте обережні, особливо в прибережній зоні. На решті території в суботу якісь серйозні опади – навряд чи, хіба що окремі вологі точки можливі у західних областях, у Сумській і Чернігівській областях. У неділю дощі пройдуть у західних областях України та залишки суботніх дощів затримаються місцями у Приазов'ї. Значна частина синоптичної недільної погоди в Україні буде сухою і переважно сонячною", - розповіла Діденко.

У Києві на вихідних потеплішає та очікується до +26 градусів, у неділю до +28 градусів. Істотних опадів синоптики не прогнозують.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про сильні грози та похолодання в Україні.

А також розповідали про те, що в Україні очікується аномальна погода восени та взимку.