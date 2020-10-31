В Украину вернется тепло после дождей со снегом: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине принесет дожди со снегом в некоторых регионах в ближайшие дни, однако после непродолжительного похолодания снова придет потепление. Пушистые осадки прогнозируются в Карпатах и Прикарпатье, где температура местами опустится до -3 градусов.

Дожди в первый день ноября ожидаются почти на всей территории страны. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра.

В воскресенье, 1 ноября, сильные дожди накроют восточные области, тогда как на остальной части Украины осадки прогнозируются умеренные.

В среднем по стране температура воздуха завтра не будет превышать +12 градусов, а в ночное время столбики термометров покажут до +3 градусов (в Карпатах ожидается около нуля).

В Киеве в воскресенье также будут осадки в виде дождей. Температура прогнозируется от +7 до +9 градусов.

Дождливая погода в Украине будет и в понедельник, 2 ноября, но в западных областях будет сухо.

Средняя температура воздуха в первый будний день недели составит от +7 до +12 градусов в среднем по стране, а в южных регионах и на Востоке термометры покажут до +15 градусов. На Западе в карпатских горах температура опустится до -3 градусов.

Во вторник, 3 ноября, дожди зальют половину страны: осадки ожидаются в Центре, на Севере, Востоке и местами на Юге (кроме Николаевской и Одесской областей).

Температура воздуха составит в среднем +10... +12 градусов, а теплее всего - до +15-ти - будет в Запорожской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму.

3 ноября ситуация с осадками кардинально изменится - будет заливать дождями западные области, а на остальной части Украины прогнозируется сухая погода.

В среднем в среду температура воздуха снизится еще на 1-2 градуса.

4 ноября осадки продолжаться только на Западе. В четверг снова потеплеет, и в целом по стране ожидается от +10 до +15 градусов (а в Крыму даже до +17 градусов).

Ранее сообщалось, что синоптики обновили прогноз на ноябрь, который обещает аномальную погоду.

Также мы писали о том, что украинцам пообещали еще одно бабье лето, после которого ударят морозы.