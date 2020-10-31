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В Україну повернеться тепло після дощів зі снігом: синоптики оновили прогноз

Автор: Володимир Костирін

Синоптики дали прогноз погоди на початок листопада

Погода в Україні принесе дощі зі снігом в деяких регіонах в найближчі дні, проте після нетривалого похолодання знову прийде потепління. Пухнасті опади прогнозуються в Карпатах і Прикарпатті, де температура подекуди опуститься до -3 градусів.

Дощі в перший день листопада очікуються майже на всій території країни. Про це йдеться в прогнозі синоптиків Українського гідрометцентру.

У неділю, 1 листопада, сильні дощі накриють східні області, тоді як на решті частини України опади прогнозуються помірні.

В середньому по країні температура повітря завтра не буде перевищувати +12 градусів, а в нічний час стовпчики термометрів покажуть до +3 градусів (у Карпатах очікується близько нуля).

У Києві в неділю також будуть опади у вигляді дощів. Температура прогнозується від +7 до +9 градусів.

Дощова погода в Україні буде і в понеділок, 2 листопада, але у західних областях буде сухо.

Середня температура повітря в перший будній день тижня становитиме від +7 до +12 градусів в середньому по країні, а в південних регіонах і на Сході термометри покажуть до +15 градусів. На Заході в карпатських горах температура опуститься до -3 градусів.

У вівторок, 3 листопада, дощі заллють половину країни: опади очікуються в Центрі, на Півночі, Сході та місцями на Півдні (крім Миколаївської та Одеської областей).

Температура повітря в середньому становитиме +10... +12 градусів, а найтепліше - до +15-ти - буде в Запорізькій, Луганській, Донецькій областях та в Криму.

3 листопада ситуація з опадами кардинально зміниться - буде заливати дощами західні області, а на решті частини України прогнозується суха погода.

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В середньому в середу температура повітря знизиться ще на 1-2 градуси.

4 листопада опади триватимуть тільки на Заході. У четвер знову потеплішає, і в цілому по країні очікується від +10 до +15 градусів (а у Криму до +17 градусів).

Раніше повідомлялося, що синоптики оновили прогноз на листопад, який обіцяє аномальну погоду.

Також ми писали про те, що українцям пообіцяли ще одне бабине літо, після якого вдарять морози.

Прогноз погоди
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