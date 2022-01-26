В Украину вернется потепление, но со снегом. Синоптики обновили прогноз

"Украиной в течение недели будут перемещаться атмосферные фронты. Поэтому снег будет. Периодически, однако вплоть до конца недели. Когда будет приближаться потепление, снег будет переходить в мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега", - сообщает Наталка Диденко.

Подобная погода с мокрым снегом, налипанием мокрого снега, ожидается 26 января в западных областях Украины. Днем тут ожидается от -3 до +3 градусов, ниже - в Карпатах.

"На остальной территории Украины будет преобладать все же снег, гололедица!" - предупреждает синоптик.

На востоке ожидается самая холодная погода, днем -3... -7 градусов, но осадки тут маловероятны.

На севере, в центральных областях и в южной части предполагается временами снег, днем -2... -4 градуса.

В Киеве днем вероятен небольшой снег, днем около -2 градусов.

"В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, в конце недели - вплоть до оттепели и небольших "плюсов". Однако потом морозы еще вернутся", - добавила Диденко.

Смотрите ниже на картах Украинского гидрометцентра, как будет меняться погода в стране в следующие три дня. На них видно, что дольше всего морозы задержатся на востоке, но и туда к выходным придет потепление.

Скрин: Погода в Украине (meteo.gov.ua)