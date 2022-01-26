В Україну повернеться потепління, але зі снігом. Синоптики оновили прогноз

"Україною протягом тижня будуть переміщатися атмосферні фронти. Тому сніг буде. Періодично, однак аж до кінця тижня. Коли буде наближатися потепління, сніг буде переходити в мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу", - повідомляє Наталка Діденко.

Подібна погода з мокрим снігом, налипанням мокрого снігу, очікується 26 січня у західних областях України. Вдень тут очікується від -3 до +3 градусів, нижче - в Карпатах.

"На решті території України переважатиме все ж сніг, ожеледиця!" - попереджає синоптик.

На сході очікується найхолодніша погода, вдень -3... -7 градусів, але опади тут малоймовірні.

На півночі, в центральних областях і в південній частині передбачається часом сніг, вдень -2... -4 градуси.

В Києві вдень ймовірний невеликий сніг, вдень близько -2 градусів.

"Надалі температура повітря буде підвищуватися, в кінці тижня - аж до відлиги і невеликих "плюсів". Однак потім морози ще повернуться", - додала Діденко.

Дивіться нижче на картах Українського гідрометцентру, як буде змінюватися погода в країні в наступні три дні. На них видно, що найдовше морози затримаються на сході, але і туди до вихідних прийде потепління.

Скрін: Погода в Україні (meteo.gov.ua)