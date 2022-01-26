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В Україну повернеться потепління, але зі снігом. Синоптики оновили прогноз

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе потепління, але разом з ним - атмосферний фронт зі снігом, місцями, мокрим снігом.

Якою буде погода в країні до кінця робочого тижня - читайте нижче в матеріалі Styler.

"Україною протягом тижня будуть переміщатися атмосферні фронти. Тому сніг буде. Періодично, однак аж до кінця тижня. Коли буде наближатися потепління, сніг буде переходити в мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу", - повідомляє Наталка Діденко.

Подібна погода з мокрим снігом, налипанням мокрого снігу, очікується 26 січня у західних областях України. Вдень тут очікується від -3 до +3 градусів, нижче - в Карпатах.

"На решті території України переважатиме все ж сніг, ожеледиця!" - попереджає синоптик.

На сході очікується найхолодніша погода, вдень -3... -7 градусів, але опади тут малоймовірні.

На півночі, в центральних областях і в південній частині передбачається часом сніг, вдень -2... -4 градуси.

В Києві вдень ймовірний невеликий сніг, вдень близько -2 градусів.

"Надалі температура повітря буде підвищуватися, в кінці тижня - аж до відлиги і невеликих "плюсів". Однак потім морози ще повернуться", - додала Діденко.

Дивіться нижче на картах Українського гідрометцентру, як буде змінюватися погода в країні в наступні три дні. На них видно, що найдовше морози затримаються на сході, але і туди до вихідних прийде потепління.

Скрін: Погода в Україні (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що таке метеозалежність, як від неї вберегтися і що робити, якщо ви страждаєте від змін погоди.

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Погода в Україні