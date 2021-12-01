В Україну повернеться потепління до +14, але ненадовго: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні здивує нас короткостроковим потеплінням найближчими днями, але потім знову стане холодно.

Якою буде синоптична ситуація в країні з 1 по 5 грудня - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, потепління очікується 2-3 грудня, 1-го числа все ще буде холодно. 4-5 грудня знову похолодає - очікуються досить сильні морози вночі, а вдень температура на значній території балансуватиме на нулі.

1 грудня вдень буде 0... +4, на півдні +4... +8 градусів. Вночі від +1 до -3 морозу. На заході і півночі можливий сніг. Також очікується сильний вітер, 7-12 метрів в секунду.

Скрін: Погода в Україні 1 грудня (meteo.gov.ua)

У четвер 2 грудня синоптики прогнозують потепління до +4... +9 вдень, на півдні +11... +14 градусів. Вночі прохолодно, +4... -3 градуси, на півночі до -5.

Місцями на заході дощ, а на півночі - дощ і мокрий сніг, збережеться сильний вітер.

Скрін: Погода в Україні 2 грудня (meteo.gov.ua)

3 грудня знову вітер 7-12 метрів, на заході сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу, на півночі також дощ зі снігом, в центрі - дощ.

У західних областях похолодає, 0... +6, на півночі +4... +6, в центрі і на сході все ще тепло, від +7 до +11, а на півдні +10... +14 (у Криму до +17 градусів). Вночі близько нуля на заході і півночі, а в інших областях в нічний час температура буде плюсовою.

Скрін: Погода в Україні 3 грудня (meteo.gov.ua)

В суботу 4 грудня сильні опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом очікуються на сході, півдні, в деяких центральних областях.

Температура вдень +2... -3 на заході і півночі, в центрі 0... +4, на сході та півдні +4... +9 (у Криму до +14). Вночі мороз -3... -9 градусів в західних і частині північних областей, в центрі і на північному сході -2... +2, а на півдні та сході вночі тепло, +3... +7.

5 грудня стане прохолодніше і на південному сході, тут же можливі незначні дощі, місцями з мокрим снігом, а на заході сніг.

Скрін: Погода в Україні 4-5 грудня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

Синоптик Наталка Діденко прогнозує на 1 грудня в столиці мокрий сніг, на дорогах може бути "каша", слизько. З обіду опади почнуть припинятися.

Вітер очікується західний, поривчастий, некомфортний. Вночі 0... -2 градуси, вдень 0... +2.

"2-3 грудня потеплішає на кілька градусів, проте з вихідних знову очікується похолодання", - прогнозує синоптик.